一秒暴富，或許是你夜晚曾經的夢境。只是沒想到，如此誇張的情節竟然真實在印度發生！

外媒報導，印度東北部比哈爾邦（Bihar）政府向公立學生提供補助，因此有不少孩童因此有了銀行帳戶。有2位男童Guruchandra Vishwas與Asit Kumar在格拉明銀行（Grameen Bank）新開帳戶，而他們在確認補助是否入帳時，驚訝的發現帳戶數字相當驚人。Guruchandra收到了6.2億盧比（約合新台幣2.34億），Asit的存款更驚人，多達90.5億盧比（約合新台幣34.18億）

在這兩位男童發現補助款一下子激增之後，許多民眾也隨即殺去銀行，要看看自已的銀行是否也同樣獲得鉅款！不過很可惜，這只是夢一場。該銀行隨即回應，上述情況乃是軟體出錯所致，並將兩位男童的銀行帳戶凍結，並啟動對帳程序。

但是令人不明瞭的是，事件發展至此，仍未告一段落。Guruchandra的父親之後控訴，銀行不僅將孩子帳戶內多餘的錢給轉走，連原本孩子帳戶裡的錢也遭轉走，要求銀行要退款（他宣稱原本帳戶有200盧比）；而另一位男童的命運似乎比較幸運。Asit的帳戶裡竟然還存有6000萬盧比（約合新台幣2263萬）沒有被銀行取走。如此不同的處理方式，著實令人不解。

針對此事件，雖然銀行方面認為是軟體上的技術錯誤所導致，印度首席財務秘書S. Siddhartha指出「有可能錯誤是來自相關部門，若是，則需要進一步追查。」由於原本補助款計畫提供給學生，因此是由該國教育部門負責。而印度《ThePrint》網站報導，比哈爾邦政府在未公開的發言中表示，不排除本次事件與網路犯罪有關的可能性。