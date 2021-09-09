高溫炎熱，稍微一動就滿身大汗，許多人猛灌汽水可樂，擔心發胖，就換喝氣泡水，有人買了氣泡機，天天自製氣泡水，國防醫學院公衛學系教授祝年豐提出飲用氣泡水兩大原則，不可添加糖漿，腸胃功能不好者少喝，避免脹氣。

事實上，美國疾病管制與預防局（CDC）曾建議，以氣泡水來替代汽水可樂等高熱量飲料，但氣泡水必須是沒有調味，直接加壓溶入了二氧化碳，而不是添加蘋果、檸檬等口味的氣泡水。

祝年豐指出，沒有調味的氣泡水就是添加二氧化碳的開水，因為有了氣泡，增加口感，感覺起來比水好喝，對於部分認為開水沒味道，不愛喝水的人來說，倒是可以嘗試喝氣泡水。

有些網友認為，常喝氣泡水，可能破壞牙齒琺瑯質，容易蛀牙。不過，研究顯示，氣泡水的pH值約為5左右，並沒有低到足以侵蝕琺瑯質，至於可樂等碳酸性氣泡水，就比較可能影響口腔健康。

此外，常喝氣泡水，容易造成骨頭鈣質流失？祝年豐說，這並無學理根據，國外部分研究顯示，常飲用汽水與骨頭的礦物密度下降有關，但這與單純的氣泡水無關。

祝年豐表示，氣泡水就是加了二氧化碳的開水，喝下去後，就等於喝開水，只是增加口感，建議購買時，以單純氣泡為主，盡量少喝有味道的氣泡水。

如果使用氣泡機，自製氣泡水時，如添加糖漿，可能更好喝，但也增加熱量，不利於減重、控制體重。另外，腸胃功能不好、胃食道逆流患者應該盡量少喝，以免腸胃脹氣，或讓病情惡化。