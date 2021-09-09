海南省樂東黎族自治縣委前書記吳川祝於去年因包庇黑道、涉貪6295萬餘元（人民幣，下同）嚴重違紀違法案，判刑14年，併科罰金人民幣360萬元。他是2017年中共十九大以來，第8個在職縣委書記落馬；而且3年來，海南省已查處涉黑涉惡腐敗和保護傘案件889起，《中國紀檢監察報》為此以專文剖析這名曾是「勵志上進的領導幹部」如何成為涉黑貪官汙吏。

「我從小到大都被黑惡勢力欺負，怎麼可能是黑惡勢力的保護傘？」

「善於表演，反應快，表面配合，實際搞對抗。」這是吳川祝給辦案人員留下的深刻印象，「他剛到案的時候很不配合，一會兒擺架子、講自己的成績，一會兒又哭哭啼啼、裝委屈，給訊問工作帶來很多困難。」

直至他的共同犯罪人到案後，預見到「大勢已去」的他，才摒棄僥倖心理，主動配合審查調查。

36歲進入省會城市區級領導班子，多次被組織委以重任，直至任縣裡的「一把手」，獲評大陸全國先進個人和省級勞模，吳川祝曾被同事稱讚「困難面前有川祝，川祝面前無困難」。

這樣勵志上進的領導幹部，是如何一步步走上收受和約定收賄6000餘萬元；以政法委書記、縣委書記身分，淪為黑惡勢力「保護傘」的違紀違法道路？

吳川祝，1961年12月生，1983年11月加入中國共產黨，1985年7月參加工作。大學畢業後，吳川祝作為優秀畢業生被組織派到基層掛職鍛煉。兩年後，由於工作出色，他被調到組織部工作，很快得到組織培養重用，從科員一路升遷為區長。2001年，吳川祝擔任海口市秀英區委副書記、區長，之後10年，又先後擔任秀英區委書記、海口市政府祕書長、美蘭區委書記、瓊山區委書記等重要職務。

接著又歷任海口市人大常委會副主任、市委常委、祕書長、宣傳部長、市委副書記、政法委書記、群眾工作部部長、黨校校長，樂東黎族自治縣委書記。

「小時候太窮了，又窮又餓，還被人看不起，內心對金錢和權力一直是很渴望的。」吳川祝自我剖析道。隨著職位不斷升遷，他的價值觀愈發扭曲，既想當官又想發財，與私企老闆親清不分，大搞權錢交易。

只站台、不表態，拿項目、不留痕，讓部下揣摩、不直接開口，吳川祝將這種任性用權的行為，總結為「地方一把手權威效應」。他把這一效應或直接用在市政府分管領導、下轄區領導身上，或通過其聯繫人出面用在職能部門領導身上，屢試不爽。

2017年11月，海南省委巡視樂東縣，2019年9月，又對樂東縣開展「回頭看」。對於巡視發現的問題，特別是工程項目和土地領域的腐敗問題，吳川祝知道自己深陷其中，他如坐針氈，卻又心存僥倖，「我覺得這些都是小事，不會很嚴重。」

這之後，被迷信衝昏頭腦的他又多次請「大師」作法、擺陣，保佑自己全身而退。總認為這種事離自己很遠，其實只一步之遙，一紙之隔。就這樣，他一次又一次錯失了坦白的機會，最終東窗事發，悔之晚矣。