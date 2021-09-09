北市府在6個行政區的市有房地屋頂，提供設置公民電廠，歡迎各界法人投標。圖為長興淨水廠太陽能板。（北市產發局提供／張穎齊台北傳真）

台灣能源高度依賴進口，台北市長柯文哲施政目標是積極發展太陽能發電，公開徵求市民集資參與，設置公民電廠，共同推動綠能發展，打造「先進環保能源城市」。北市府於南港、大同、中山、士林、信義、中正等6區的市有房地屋頂，提供設置公民電廠，歡迎有意願的法人參與投標，截至10月6日上午9時止。

北市產發局表示，柯文哲上任後，除協調台電以合理價格收購電費外，也公開徵求市民集資參與，設置公民電廠，以促進能源轉型。北市府自2015年起推動「台北追日計畫」，截至今年8月底，北市的太陽光電設備總設置量，已達39.27千瓩，相較2014年激增11倍增量。

產發局說明，市府為推廣公民電廠，也在2020年底完成北市第一座市有建物屋頂設置公民電廠「北投區關渡國中示範場域」；今年設置公民電廠的計畫再擴大，盤點南港、大同、中山、士林、信義、中正等6個行政區可提供的市有房地屋頂，計畫以公開方式，結合有志投入再生能源的公民力量，設置公民電廠。

產發局指出，關於投標需求內容，包括房地使用回饋金比例不應小於1％、公益回饋金比例不應小於4％，且每案電廠須公開開放該行政區設籍的公民募資，比例不得少於建置總經費50％，每位認購容量不得逾1峰瓩。

北市府表示，歡迎有意願的合作社、財團法人、社團法人、基金會、公司法人等其他依法登記的法人，踴躍參與投標，投標截至今年10月6日上午9時止，請上政府電子採購網查詢，並到北市府1樓的產發局總收文櫃台領標。