疫情拉警報 五倍券怎麼發？蘇貞昌親上火線說明｜2021.09.09

行政院為刺激消費將推出振興五倍券，不受近期本土疫情升溫趨勢影響，行政院長蘇貞昌今拍板按照既定時程啟動，9月22日開始登記，10月8日開放民眾正式領取使用，數位綁定則在9月22日上路，使用期限至明年4月底。

振興五倍券樣張曝光。（林縉明攝）

行政院規畫五倍券在10月初發放，採取紙本券、數位券並行，面額及張數分別為3張1000元、2張500元、5張200元，預計9月下旬開放預約及數位綁定，10月初開放領取使用。

依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，紓困振興特別預算總額上限為8400億元，目前餘額約1600億元，振興五倍券相關約須1200億元，今日行政院會預計通過紓困振興特別預算追加案，除五倍券等振興預算外，餘額將用於防疫及部分紓困使用。

蘇貞昌今於行政院會拍板通過紓困振興特別預算追加案，會後親自說明五倍券相關政策，宣布五倍券將在10月8日開放領取使用。