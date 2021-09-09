今天在大聯盟場上皇家以8：9敗給金鶯，藍鳥則以6：3解決洋基，而皇家重炮捕手裴瑞茲(Salvador Perez)和藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)成為焦點，兩人在賽前分別以41轟、40轟位居聯盟全壘打榜單二三名，暫時落後大谷翔平的43支，而今天他們趁著大谷擔任替補之時加快進度，在今天雙雙開轟。

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Salvy is inching closer to the most homers EVER by a catcher in a season. 👀 pic.twitter.com/EdEPskYjDU — MLB (@MLB) September 9 2021

截至目前裴瑞茲敲出42轟，小葛瑞洛敲出41轟，與大谷翔平的差距越來越小，也讓本季全壘打王的爭奪更加刺激，在例行賽的尾聲他們必定卯足全力，看誰能成為本季聯盟全壘打王。今天的比賽裴瑞茲率先開轟，在與金鶯打到第7局時送上中外野方向陽春炮，離大谷翔平只有一支差距了。

接著小葛瑞洛在與洋基對決的第9局把握機會，賞給洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)一發左外野陽春炮，也幫助球隊以6：3穩穩拿下勝利，本場比賽藍鳥僅有小葛瑞洛敲出全壘打，其他分數都是靠安打建功，他這一轟也在最後澆熄洋基反撲氣焰，可說是價值連城。

大谷翔平對教士的系列賽目前都以替補身份出戰，教練打算讓他有多一點時間休息，所以在為數不多的打擊機會要敲出全壘打難度更高，這也讓裴瑞茲和小葛瑞洛有機會「進補」，試著挑戰大谷翔平的全壘打王席位，而雖然大谷翔平昨天沒開轟，仍以代打身分擊出安打，身手十分了得。

Blink and you missed Vladdy's 41st. 😳 pic.twitter.com/MJQ6jb1YVN — MLB (@MLB) September 9 2021

不過就算今天沒開轟，大谷翔平依舊保有些微領先優勢，目前在全壘打榜單排名依序是大谷翔平43轟、裴瑞茲42轟、小葛瑞洛41轟、西曼(Marcus Semien)38轟、小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)37轟、席格(Kyle Seager)34轟為最多，而達成33轟的打者越來越多，若沒有意外，最後全壘打王位置仍會由前三人來角逐。