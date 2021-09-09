台灣首廟天壇往年會將中元節普渡的愛心米捐助社會弱勢，今年推出整套袋裝供品，事前宣布可代民眾捐助弱勢，信徒踴躍響應，228份普渡品全捐給愛心實物銀行，台南市社會局長陳榮枝代表9日頒獎狀感謝廟方善舉。

天壇每年舉辦的中元普渡都有不少民眾參與，過去廟方代捐的普渡品以白米為主，對象為社福團體，廟方2日舉辦中元節普渡，推出整套袋裝供品，包含米、油、果乾、餅乾、肉鬆與點心，提供信徒方便購買供奉。

因廟方空間有限，限制普渡品數量，不少信徒表明願意將普渡完的供品捐贈出來，共捐了228份。廟方認為今年的供品種類實用，乾脆直接捐贈給台南市社會局的愛心實物銀行，由社會局分配給弱勢戶。

天壇長期出手幫助社會弱勢團體，2013年起每年捐200萬元給台南市社會局協助弱勢家庭，去年增捐300萬給台南市政府防疫，今年4月捐贈500包白米，這次再捐普渡品，陳榮枝到天壇頒發感謝狀，天壇董事長徐國潤代表接受。

陳榮枝局長表示，今年持續因疫情影響，致使許多弱勢家庭更雪上加霜，各社福團體之勸募捐助也比往年大量減少，宗教團體願意固定長期行善，捐助社會弱勢族群，相當難得。

台南市社會局表示，天壇捐贈的民生物資全數交由愛心實物銀行，作為經濟弱勢及遭遇急難的家庭民眾生活物資。