泰國中部北攬府（Samut Prakan）日前發生一起驚悚命案，一名27歲年輕女子被人發現，以大字形姿勢全裸陳屍自家公寓內，地上還有使用過的保險套。警方追查，發現兇嫌是一名有性侵前科的男子，他落網後供稱，透過網路與女子談妥性交易，但對方竟然譏笑他性器官太小、技巧差，一怒之下勒斃對方。

綜合泰國媒體報導，9月3日，北攬府一名女子被人發現陳屍位於2樓的豪華公寓房間中，女子身上一絲不掛，且呈現大字形仰躺地板。驗屍結果顯示，女子是遭人勒斃，警方調閱公寓監視器，發現一名可疑男子在事發後走出女子房間，循線查出男子是現年33歲的艾卡波，曾因性侵罪被判5年徒刑，去年4月獲釋後不久又犯下類似罪行，近期獲釋。

警方在租屋處逮到艾卡波，現場並起出被害女子的手機、皮包、首飾等物品。艾卡波向警方供稱，他在網路上以1300泰銖（約新台幣1100元）的價碼，與女子談妥性交易，並在1日凌晨1時左右抵達女子住處，出發前有服用毒品。

豈料兩人坦誠相見後，女子竟譏笑艾卡波「太小」、沒技巧、髒兮兮，他一怒之下便勒住對方脖子，直到對方不動為止。艾卡波辯稱他以為女子只是暈了過去，拿走女子手機、首飾等逃離現場。