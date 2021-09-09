的嘉義博茶會去年遊客人數創新高，今年雖規畫如期舉行，卻面臨疫情考驗。（本報資料照）

南投縣8日已宣布停辦今年的南投世界茶葉博覽會，邁入第6年的嘉義博茶會目前仍如常規畫中，並預計11月底舉辦，由於新北幼兒園才爆發Delta病毒傳染，嘉義縣政府文化觀光局長許有仁說，因無法預測當時的疫情變化，屆時防疫措施會依中央規定辦理，至於如真有停辦必要，最晚會在10月中決定。

許有仁說，目前博茶會已完成招標作業，預計16日評選廠商，總經費1050萬元，今年活動主題「茶設計」，地點仍選在被譽為「全台最美農會」的中埔鄉農會金蘭分部，已規畫11月20日至30日登場，為期10天。

由於嘉義博茶會才完成招標，南投就宣布世界茶業博覽會停辦，讓縣府感到些許壓力，許有仁說，因還處在疫情期間，嘉義博茶會如真能如期舉辦，會進行人流控管，不再追求衝高參觀人次，相關動線、展場、攤商等動線規畫也會符合防疫規範。

許有仁說，博茶會11月底舉辦，可望搶到五倍券商機，對地方觀光、產業振興絕對有很大幫助，但仍會針對疫情變化審慎評估，會再看狀況再決定要不要停辦，最晚會在10月中前決定。