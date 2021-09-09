近日在菲律賓被拍攝到一張疑似美國空軍RQ-180隱形無人機的照片，引起菲律賓與中國的關注。從照片分析，採用飛翼佈局的RQ-180是一款不攜帶武器的隱形無人駕駛間諜飛機，該機是從關島飛往中國周邊地區執行任務。這架無人間諜機翼展約40米，在很短的時間內就可以飛越敵方防禦工事，飛行距離可能達到數千公里，被視為美國空軍的戰力「倍增器」。

Quick comparison between the two images shows these are most certainly the same aircraft (If the images are actually legitimate and not forgeries). There is supposedly a squadron operating the RQ-180 in Guam so seeing one over the Philippines isn't totally surprising. https://t.co/IYBCM9wTpF pic.twitter.com/aGTwxmyMn4 — IntelWalrus (@IntelWalrus) September 4 2021

《新浪網》引述美媒《富比士》網站報導說，一名菲律賓攝影師無意中拍攝到飛經呂宋島附近的這架飛翼型飛機，照片上網後很快在社交媒體上流傳。若從該機的形狀和飛行軌跡看，與另一位航空觀察員去年10月在加州愛德華空軍基地附近拍攝照片中的飛機形狀和飛行軌跡相似，2架飛機都與RQ-180無人機的相關描述相符。

報導說，RQ-180是諾斯羅普．格魯曼公司研發的無人隱形間諜機，用於在防空系統密集的敵方空域進行遠端、穿透性空中偵察。儘管美軍可以使用衛星進行偵察，但衛星的軌跡是可預測的而且也不靈活，而如果使用RQ-4全球鷹等非隱形無人機，又容易受到防空導彈攻擊，伊朗就在2019年就曾擊落一架全球鷹無人機。

由洛馬公司生產的RQ-170哨兵隱形無人機相對較小，該機的翼展僅20米，因此飛行高度有限，航程也不足。（圖／phys.org)

美國空軍還有另一款隱形間諜無人機，它是由洛克希德．馬丁公司生產的RQ-170哨兵無人機。但是RQ-170相對較小，該機的翼展僅20米，因此飛行高度有限，航程也不足。

網民將先前獲得的RQ-180在加州攝得的照片與菲律賓拍到的照片比對，認為與菲律賓上空的無人機極度相似。（圖／推特@cencio4)

報導指出，RQ-180無人機可以做到了間諜衛星、全球鷹和哨兵無人機所做不到的事情。RQ-180翼展約40米，很短時間內就可以飛越敵方防禦工事，飛行距離可能達到數千公里，因此可以稱作是美國空軍的戰力「倍增器」。美國空軍目前擁有20架B-2，未來還將採購多達149架的B-21隱形轟炸機。雖然隱形轟炸機能打擊中國縱深目標，但仍必須先得知目標的位置。而當對手的地面部隊、軍艦、導彈發射車和戰機不斷移動改變部署時，這個要求就顯得更加困難了。而RQ-180完全可以跟蹤中國的機動部隊，以便引導B-2和B-21進行打擊。

根據美國空軍的報告，早在2009年美軍就開始在關島部署RQ-170哨兵無人機，美國空軍和海軍的全球鷹無人機也經常從關島起飛執行任務。目前尚不知這款新型RQ-180的數量與造價，僅有報導指出到2019年美軍共有7架RQ-180服役。如果RQ-180比照全球鷹，美國空軍最終可能會購買24或36架。

報導說，美國空軍副參謀長大衛．納霍姆中將稱，今年夏天美國空軍向國會保證將除役全球鷹無人機，因為已經有了新裝備。納霍姆表示，新裝備應該在2027年至2029年之間全面投入使用。但出現在菲律賓上空的照片則顯示，目前已經有少量RQ-180在服役。