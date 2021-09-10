松山某國中生確診與幼兒園群聚有關？新北市回應了 10:172021/09/10 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情再次升溫，台北市10日共有2間國中、1間國小、1間幼兒園全校或部分班級停課，其中松山區某國中，除確診者班級內29人停課14天居家學習外，其餘班級預防性停課一天。（示意圖，杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市松山某國中有學生確診學校今停課，針對是否與新北幼兒園群聚感染有關及有無接到北市疫調通知，新北市衛生局長陳潤秋今上午在疫情說明會表示，北市疫情由北市及中央來公布，相關如有跨縣市的我們都會互相通知。 另外桃園市昨宣布持續強化二級警戒延長至23日，中秋活動全面暫停，對此，新北市府副發言人呂家愷表示，好好守住疫情為目標，後續跟專家討論後滾動式調整。 板橋幼兒園群聚傳播途徑為何？前台大醫這樣看 返台隔離14天擋不住Delta？醫：埃及爸是例外 #北市 #新北市 #新冠肺炎 #台灣 #幼兒園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市松山區某國中生驚傳確診！妹妹就讀國小預防性停課一天 03:352021/09/10 生活 誰說是「五倍券」？ 他打臉蘇貞昌：把人民當笨蛋 07:352021/09/10 政治 陳時中3層甩鍋網 卡死誰 04:102021/09/10 時論廣場 別重演五月疫爆！女戰神提這2國堵Delta：長痛不如短痛 08:242021/09/10 政治 義大新生入學 校長當直播主解答 04:102021/09/10 地方新聞 松山某國中大清消 今下午聯醫進駐校園幫624學生PCR 09:072021/09/10 生活 11境外生確診 大學秋節前先遠距教學 04:102021/09/10 焦點要聞 7600學生請防疫假 新北13校今復課 04:102021/09/10 焦點要聞 狂！26歲買2800萬北市新房 他不靠爸關鍵曝光 07:002021/09/10 財經 曾到板橋大樓 裝潢工傳染給妻 04:102021/09/10 焦點要聞 Delta再進社區 藍揪防疫4破口 04:102021/09/10 焦點要聞 生活熱門新聞 璨樹「放棄登陸不群聚」 周末狂風豪雨！放假機率曝 - 生活 長輩搶打第二劑 疫苗預約平台10點一到秒當機 - 生活 新北幼兒園群聚 篩檢1454人結果出爐 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 第八輪AZ今10點預約 這2種人有資格 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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