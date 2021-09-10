北市松山某國中有學生確診學校今停課，針對是否與新北幼兒園群聚感染有關及有無接到北市疫調通知，新北市衛生局長陳潤秋今上午在疫情說明會表示，北市疫情由北市及中央來公布，相關如有跨縣市的我們都會互相通知。

另外桃園市昨宣布持續強化二級警戒延長至23日，中秋活動全面暫停，對此，新北市府副發言人呂家愷表示，好好守住疫情為目標，後續跟專家討論後滾動式調整。