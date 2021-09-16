台北市長柯文哲上周暗酸，先宣布中秋連假禁止公共場所烤肉的縣市「很假掰」，而北市13日才拍板跟進，北市副市長黃珊珊也補充，私領域可烤、包括騎樓，但要脫口罩吃東西就拿回屋裡吃。北市議員洪健益16日質詢，柯跟進不是也很假掰嗎？騎樓到底能不能烤肉？柯答詢未說騎樓不可烤肉，但卻說台北市民平常也沒在騎樓烤肉，只是不合時宜。

洪健益詢問，柯前面在那邊罵別的縣市假掰，結果今天自打臉，且北市府對中秋連假的烤肉政策都很不明確，騎樓到底可不可烤肉？北市的烤肉政策最終也跟其他提早公布方法的縣市一樣，根本沒差，既知如此、何必當初？

柯文哲重申，重點不是烤肉，而是群聚問題，要按照規則室內1.5公尺、戶外1公尺的社交距離，要有梅花座、隔板，若1個人在屋頂烤肉，舉杯邀明月、對影成3人，不會有人管，但一群人在屋頂或廟埕脫口罩、喝酒、吃烤肉，那就不行，另外其實台北市民平常也沒在騎樓烤肉，只能說是「不合時宜」。

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