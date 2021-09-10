璨樹颱風快速增加，氣象局將在今天下午5點半發布海上陸上颱風警報。中央氣象局指出，今天晚間起至13日受到颱風外圍環流影響，今天晚至明天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，12日各地有陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部及其他山區並有局部大雨或豪雨，東北部、東部有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，13日中南部及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局預報員徐仲毅表示，影響的時程從今天晚間至明天下半天起影響逐漸變大，對天氣最大的範圍會在東半部、基隆北海岸、恆春半島，其他地區以中午過後明顯，越晚越明顯，12日的降雨熱區會在中部以北、宜蘭花蓮可能會有局部性大雨或豪雨，甚至會有局部豪雨以上等級降雨，海面上的風浪要至13日後才會遠離後才會趨緩。

徐仲毅說，潛勢預報圖看出颱風接近台灣時仍有分歧，現在難預測颱風會在哪裡登陸，但颱風暴風半徑已達200公里；他也提及，此次璨樹颱風快速增強的原因包括海洋及大氣條件適合，颱風就會快速發展，與去年的海神颱風類似。