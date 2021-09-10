大里區國光路一段往大里橋方向快車道上，日前晚間一輛汽車開到沒油，停在快車道上，中市警局霧峰分局大里分駐所女警鄭巧艷正好在該處指揮交通，因當時車流大、又夜間視線不佳，易生追撞，女警當場使出蠻荒之力、徒手將車推至安全處避免事故發生。

中市警局霧峰分局大里分駐所女警鄭巧艷，日前晚間18時30分於國光路上大里橋北端，執行交通秩序維護勤務時，發現一輛汽車停在快車道上，當時正值下班時間，車流量相當大，恐有追撞疑慮，鄭員立即上前關切，女姓駕駛表示，未注意油料即將用盡，仍然上路，結果開到這兒就沒油了。

鄭姓女警當下決定請女駕駛上車，排入空檔、控制方向盤，自己繞到車輛後方，化身神力女超人，從後推車，路旁民眾，看見僅一名女警於後方推車，也熱心前來協助，後方車輛也紛紛降低車速，先讓警方將車輛推至路旁，等待救援，該女駕駛再三感謝警方及熱心民眾的熱心幫忙，才能避免可能發生的意外事故。

霧峰分局長李建興表示，駕駛途中車輛故障，應保持冷靜，並儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，同時通知道路救援或撥打110請警方協助交通疏導，出門前應先行檢查車輛五油（變速箱油、引擎機油、煞車油、動力方向機油、汽油）、三水（水箱水、電瓶水、雨刷水）、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門，平安返家。