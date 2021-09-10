中國河南一名29歲男子阿明（化名），與認識半年的女友小美（化名）論及婚嫁，提親給了9.9萬人民幣（約新台幣42萬3830元）聘金後，才發現小美謊報年紀，而且已是有一個孫子的阿嬤， 氣得要求退婚、退錢。

據《瀟湘晨報》報導，阿明給完聘金後，小美就消失得無影無蹤，經過打聽才知道，聲稱自己28歲的女友，其實真實的年齡已經38歲，更誇張的是，小美還有一個17歲的孩子，氣得找小美家人理論。

但小美家人一頭霧水表示，從來沒見過聘金，根本不知道小美要與阿明結婚，阿明問後又崩潰得知，小美不僅有個17歲的小孩，還有一個1歲大的孫女，現在已經當阿嬤，阿明不想剛結婚就被叫阿公，氣得決定取消婚約、要求小美退還聘金。

事件曝光後，當地媒體記者找了許久終於聯絡到小美，她才承認自己確實有拿阿明的聘金，可是錢已經被她花掉一些，會想辦法籌錢還阿明。至於為何不肯露面？小美表示，被大家知道欺騙阿明覺得很丟臉，也坦承確實有個1歲大的孫女，當地警方已介入偵辦，小美可能因為渉嫌詐欺遭依法送辦。