56歲馬來西亞視帝溫紹平曾獲得金視獎最佳男主角，更在Netflix台灣影集《彼岸之嫁》中有亮眼表現，然而他卻因為一時疏忽，差點就和家人天人永隔，溫紹平在喝水時不小心將蓋還一起喝入喉嚨，開始出現呼吸困難的現象，所幸兒子及時救了他一命，這起意外也讓全家忍不住爆哭。

溫紹平在臉書驚魂未定地發文表示，15日傍晚他原本在寫稿，因為覺得口渴就隨手拿起一旁的礦泉水，為了避免嘴唇碰到瓶口，他直接拿高水瓶把水往嘴裡倒，沒想到蓋環卻跟著溜進喉嚨卡住，「我趕緊要把它咳出來，但反而滑到更深處。」當下家人還沒有發現異狀，以為他只是喝水嗆到。

溫紹平吃力指著瓶子，只能不斷咳嗽卻無法咳出異物，「這個時候喉嚨內部感覺有東西撐著，仿佛有股力量勒著喉部開始僵硬…呼吸也開始困難」，他連忙要妻子叫待在房裡的兒子出來幫忙，這時他的雙腳已經開始顫抖，兒子只能一邊用哈姆立克法急救，邊不斷呼喚他，但溫紹平的意識已經開始模糊。

溫紹平回憶當時，「我已感覺快沒力咳了，身體開始感覺軟弱半跪在地上。」兒子依然沒有停止動作，妻子也嚇得開始祈禱，他才終於咳出蓋環，「當下整個人就軟了下來…有氣無力的說…沒事了！」這時全家終於鬆了口氣，忍不住抱再一起大哭，他也藉由自己的經驗呼籲大家，「大家以後喝水時，一定要把礦泉水蓋的環扣拿掉才好喝水」。