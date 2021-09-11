愛吃生食當心感染寄生蟲！泰國網路近日瘋傳一段讓人看了頭皮發麻的影片，內容是醫師從患者口中往外拉出好幾公尺長的寄生蟲，專家解釋這應該是「絛蟲」，最長能到18公尺。

根據泰國《前線報》報導，泰國臉書粉絲專頁「เจ๊ม้อยv plus」9日PO出一段影片，畫面中可見，一名愛吃生食的患者被麻醉後，躺在佛統府某醫院的手術台上，而醫師正從患者嘴巴裡拉出一條好幾公尺長的黃色寄生蟲。

影片曝光後隨即引爆網友熱議，對此泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn）生物科系副教授傑薩達（Jessada Denduangboripant）表示，該名患者因為嚴重腹痛就醫，醫師便利用腸鏡進入患者體內檢查，隨即發現一條長而扁平的「絛蟲」。

一般而言，絛蟲長度約為2公尺至5公尺之間，最長可達18公尺，民眾之所以會被寄生，通常是因為吃到有蟲卵的牛肉或豬肉，吃下肚後寄生蟲會進入腸道，從人體內吸取營養，傑薩達呼籲，為了身體健康，民眾最好將食物煮熟後再食用，切勿吃生食。

泰國疾控部門衛生部也一再宣導，指出遭寄生蟲卵污染的蔬果、生肉和飲用水可能會讓人們生病，一旦蟲卵進入人體很可能會在體內各個器官形成絛蟲囊，若是寄生蟲跑進大腦和脊髓，恐導致神經系統症狀、癲癇發作，最嚴重甚至因此死亡，千萬不可不慎。