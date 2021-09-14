金鐘視帝龍劭華今晚昏倒後送醫不治，享壽68歲，消息震驚演藝圈。JR紀言愷與龍劭華一起演出《日常記住你》，JR得到消息非常錯愕，他的經紀人許惟援表示：「JR工作剛結束，聽到消息非常錯愕，心裡一片混亂，他很難過，可能暫時無法回應，謝謝大家。」

知名命理師詹惟中則在臉書發文表示，過去跟龍劭華在萬華演過一小場戲，他人非常好，並指出龍劭華拍戲了拍戲，幾乎是以車為家，「他個人的箱型車有一張床及平日衣服，他幾乎是以車為家，演技這麼好又那麼投入，令人欽佩，祝他一路好走。」