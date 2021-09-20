《金錢帝國：追虎擒龍》由林家棟（左起）、古天樂、姜皓文主演。（華映娛樂提供）

警匪動作電影《金錢帝國：追虎擒龍》集合香港四大影帝古天樂、梁家輝、吳鎮宇及林家棟同台飆戲，以超強硬派演技呈現香港70年代最讓觀眾印象深刻的貪污年代，台灣定檔9月24日上映。電影中充滿濃濃舊香港復古風情，更重現香港早已拆除的啟德機場，讓眾演員踏進場景後都驚嘆，大呼超有情懷，古天樂說：「讓電影的真實性更強了。」

近期香港電影為了拍攝的真實感，都不惜重資，打造香港真實場景，像是劉德華主演的《風暴》便打造中環街頭，最後用重火藥炸出一個大洞，《拆彈專家》也是蓋出了部份的紅墈隧道，最後被炸垮，而《掃毒2天地對決》則是1：1打造中環地鐵站，在站裡上演飛車追逐。而近期的《怒火》則是蓋出北京道，在街上演出槍林彈雨的對決場景，最特別的是《金錢帝國：追虎擒龍》不但重現舊香港的街頭風情，更重金打造還原已經被拆除的啟德機場，讓演出的演員和觀眾都表示彷真度極高，很有懷念之情。

當年香港啟德機場為全球最繁忙的國際機場之一，但在香港全新的國際機場啟用後，1998年停用拆除，這回《金錢帝國：追虎擒龍》重現啟德機場，砸下不少建造預算，動員數十位工作人員打造的場景，不只讓觀眾感到驚喜，就連演出的演員到現場也感到驚奇，吳鎮宇表示一到現場真的以為自己到了啟德機場，「還原度超高的場景包圍住我，回憶都突然出現了，而且這次是拍70年代的戲，機場很多小道具都很齊全，一絲不苟，真的很有質感。」

同場演出的鄭則仕也讚嘆：「真的很厲害，真的有以前啟德機場那個味道。」姜皓文說：「看到劇組搭出的機場真的很震憾，讓我想起那段時光，很有情懷啊！」而古天樂一看到場景也讚嘆劇組的誠意，「盡量將以前70年代的所以一切還原給觀眾看，讓電影的真實性更強大了。」