「一定要按讚！」蹣跚翁困車陣 暖警解圍被『爆料』。

臉書社團「爆料公社」上一名網友PO文並附上照片分享，15日下午13時45分開車經過北區中清路與漢口路口，看見員警以警車擋住來車，一名女警急忙下車攙扶老翁過馬路，並稱許這看起來才是「真正的人民保母」，值得人民肯定！該則貼文收到兩千多位網友按讚勉勵，網友紛紛留言「畫面很溫馨」、「給100分」、「清流，希望帶動警察效法」，肯定員警為民服務暖心舉動。

經警方了解，該名員警為台中市警第二分局警備隊警員吳睿宇與許紫辰巡邏經過北區中清路與漢口路口，當時車水馬龍的馬路上車速都很快，員警停等紅燈等待左轉時，眼尖的吳睿宇發現前方路口有一名年約八旬高齡、步履蹣跚的老翁欲直接穿越路口，但因老翁行動緩慢，才走到一半另一方向的紅燈就亮起，面對疾駛而來的車輛，讓已行走約三分之一路口的老翁驚嚇到定格在馬路中不敢移動，站在路中央不知所措。

目睹這危急的狀況，兩名員警擔心老翁的安全，許紫辰靈機一動立刻以巡邏車為老翁擋住來車，由吳睿宇下車攙扶老翁等待紅燈再亮起後順利穿越馬路，老翁對員警的暖舉讚譽有加，頻頻向吳員道謝，而警員吳睿宇知道自己熱心為民服務獲得擁有40多萬名成員的社群「爆料公社公開版」廣大網友肯定，謙虛表示自己只是做了該做的事。

分局長陳家銘肯定兩名員警發揮同理心，熱心積極為民服務，讓民眾感受警察的敬業與用心，希望他們繼續保持為民服務的熱忱，並籲請民眾依紅綠燈指示過穿越馬路、紅綠燈秒數足夠方能穿越路口、多注意轉彎車，確實遵守交通安全規則。