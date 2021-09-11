新北幼兒園日前爆發群聚，埃及爸爸一家3口及表哥、哥哥均染疫，不過其妻子對指揮中心揭露的資訊感到不滿，包括看電視才知抗體結果，也不解為何要公布居住樓層。對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於對方是外國人，溝通上有點隔閡，比較辛苦，請家屬體諒，會改善通知方式。

埃及爸之妻向媒體反映，接受採檢時都不了解自己的檢體會被送至哪裡，且是看電視才知道抗體陽性的結果，不知如何和先生解釋。另也不理解為何要公布居住樓層，夫婦2人都愛台灣，但卻感覺自己是在「熱臉貼冷屁股」。

對此指揮官陳時中隔空喊話「請不要有這樣的感覺」，也頻頻呼籲民眾不要獵巫。個案抗體陽性會告訴他們，只是指揮中心訊息發布比較快。未來針對個案的個人資料，會以少揭露為原則，事實陳述比較重要，太多細節對防疫沒有幫助。

羅一鈞表示，指揮中心有和醫療團隊保持聯繫，檢驗結果是送到昆陽實驗室做，因為是外國人，語言溝通上也有一些隔閡，會比較辛苦，也請家屬稍微體諒，會盡量改善通知方式。