嘉義縣環保局追查到中埔鄉一處空地，非法儲存分裝營建廢棄物。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣環保局稽查縣治特區一處工地，非法載運營建廢棄物到中埔這處非法儲存場堆置。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣治特區周邊近年來建案增加，大量營建廢棄物有非法運棄的隱憂，嘉義縣環保局運用GPS行車軌跡紀錄，查獲縣治特區一處工地違法轉運廢棄物到中埔私設的分裝場堆置，依違反《廢棄物清理法》可處6000至300萬元罰鍰。

嘉義縣環保局9日在縣治特區附近巡查，發現就在該局周邊的一處營建工地正載運廢棄物，經追查該營建工程與清除機構未事先訂定契約，也未依法申報廢棄物流向聯單。

環保局人員10日運用GPS行車軌跡紀錄深入稽查，發現車輛在中埔鄉附近停靠數日，但此區域沒有廢棄物處理廠，研判可能涉及違法轉運廢棄物，稽查人員欲進廠遭廠區人員阻止，會同頂六派出所員警到場，查獲這處占地約900多坪的違法私設廢棄物貯存場，大量廢棄物堆置約占用300坪，現場有業者操作機具進行廢棄物篩分作業等違規行徑。

嘉縣環保局表示，此案依違反《廢棄物清理法》第31條、第36條及第42條相關規定，可處6千元至300萬元罰鍰，將對涉案的1家營造商及2家清除機構進一步調查。

嘉縣環保局長張根穆表示，在「科技辦案、案件溯源」兩大原則下，針對轄內事業廢棄物業者深入勤查，產源事業如未透過申報廢棄物流向聯單，且未與清除機構訂定契約，可能會衍生非法棄置案件，涉及刑責，請業者勿以身試法。