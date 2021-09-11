台北市疫情雖有升溫跡象，但餐廳仍開放內用，卻有不少民眾反映，部分餐廳未遵守防疫規定，連隔板都沒放。北市副市長黃珊珊今日指出，她相信市民素質，也確信大家會守規矩，不過北市稽查人力有限，因此會採抽查方式，一有違規就嚴辦。

國民黨北市議員王欣儀接獲民眾陳情，指北市8月初開放餐廳內用後，就有餐廳在客人用餐時不放隔板，人與人之間也未保持安全距離，甚至在包廂內飲酒作樂，感嘆違規情形層出不窮，也質疑市府是否稽查不力。

台北市副市長黃珊珊。（北市府提供）

對此，黃珊珊今日在防疫記者會上表示，她相信市民素質，相信餐廳會守規矩，因為北市好不容易能開放內用，大家都很珍惜這次機會，不過北市稽查人員有限，不可能每個時段都去各場所稽查，所以會採取抽查方式。

黃珊珊指出，每天都會有稽查人去北市餐廳抽查，根據統計，從防疫警戒升上三級開始至今，已抽查了上萬次，只要餐廳出狀況，民眾還是會檢舉，相信每個餐廳都會守規矩，但只要被抽查抓到會一律嚴辦。