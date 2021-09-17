中央流行疫情指揮中心6月27日起要求所有入境的旅客應入住集中檢疫所或防疫旅館，不能返家居家檢疫，但消基會近期接到較多投訴指出，有旅客在苗栗入住每天2700元的防疫旅館，入住後發現窗廉發霉、床單螞蟻不斷爬出，痛批政府未為防疫旅館品質把關。

在大陸經商的劉先生，在今年9月3日返國時，事先完全不知道這間旅館在哪裡，只有透過網路預訂、刷卡後才知道地址，但入住後發現室有蟑螂、螞蟻、蒼蠅、蚊子出入，連床頭和床墊發霉，甚至導致氣喘發生，「這竟然是每天2700元旅館的品質？」，若再合計政府額外補貼的800元，業者一天就收到3500元，政府用低劣品質的旅館作為檢疫使用，到底有沒有盡到把關、審查與管理的責任？

劉先生提及，旅館官網上展示各種設施與事實落差甚大，如果政府事先的查核如果又未能落實，無異是詐欺犯的幫兇，政府應要事先查核業者提供的設備服務能力。

消基會近期接到投訴指出，有旅客在苗栗入住每天2700元的防疫旅館，入住後發現窗廉發霉、床單螞蟻不斷爬出，要求政府應為防疫旅館品質把關。（劉先生提供／林良齊台北傳真）

明新科大校聘榮譽教授陳水竹說，以苗栗而言，1天3500元的費用可入住3星級至4星級的旅館，但近期可能因為飯店精簡人力、清潔不確實，呼籲地方主管機關應善盡把關的責任。

消基會近期接到投訴指出，有旅客在苗栗入住每天2700元的防疫旅館，入住後發現窗廉發霉、床單螞蟻不斷爬出，要求政府應為防疫旅館品質把關。（劉先生提供／林良齊台北傳真）

消基會董事長黃怡騰指出，將發函請苗栗縣消保官介入處理，而業者的行為導致消費者損害，消費者可以依消保法請求最高損害額5倍的懲罰性賠償金；此外，依照消保法規定「企業經營者應確保廣告內容之真實」，業者官網圖片與實際狀況不同明顯違法，可能有給付不足的問題。