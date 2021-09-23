雲朗觀光集團今公布五倍券回饋優惠方案，無論是紙本或數位券，至雲朗旗下飯店入住消費，可升級加碼回饋額度1.1倍，將五倍券變大、消費更超值，同時還加碼，全數奉還所支付振興券面額等值的「雲朗振興券」，藉此刺激五倍券發行之後的國旅市場。雲品溫泉酒店近期也增設35坪的私人湯屋、VIK Kids Land等全新硬體設施，也為持五倍券前來旅遊的民眾們做好最尊榮與安心防疫的萬全準備。

雲朗觀光集團將於旗下9間飯店推出「振興五倍券 雲朗全數奉還」加碼方案，民眾只要持五倍券到雲朗旗下飯店住房消費，即加碼折抵使用振興券面額的1.1倍。舉例來說民眾以面額5000元的五倍券支付住房費用，雲朗觀光即視為5500元計算，並加碼全數奉還所支付面額等值的5000元「雲朗振興券」，可於下次消費時折抵使用。惟加碼回饋的「雲朗振興券」有折抵上限，雲品溫泉酒店每房每晚可折抵2000元，君品酒店、品文旅每房每晚可折抵1000元，翰品酒店與兆品酒店每房每晚可折抵500元。

為了迎戰五倍券旅遊商機，雲品溫泉酒店針對住客新設置的私人湯屋，以日式溫泉酒店「貸切風呂」的方式包場服務，獨享35坪，擁有頂級尊榮私人半露天湯屋空間，空間設計有著竹籬笆與石燈籠交織出的日式禪風造景，規劃有舒適寬敞的溫泉池以及溫水、冷水池，裸身浸享在溫泉暖意中，讓緊繃身、心、靈全然自在放鬆。更配置風呂管家專人服務，並於沐浴後回客房享用和菓子茶食組，每次使用時段為2小時為單位，售價5000元，至多可容納五位成人與兒童，讓享受溫泉更加尊榮與隱密。

另外，雲品也瞄準家庭客群設立高達25坪的KIDS LAND用餐空間，雲品認為每位顧客都是VIP，更將現在家庭客群中的兒童視為VIK(Very Important KIDs)，所以特增設了每場次二小時收費20000元的VIK Kids Land可供家庭客群包場用餐、遊戲的專屬空間。目前雲品規劃住客兒童與家長們可以在包場制的私人空間中用餐、手做DIY料理，還能享受說故事時間等寓教於樂的活動，讓家庭住客在疫情中可擁有專屬天倫之樂的尊榮空間和服務。