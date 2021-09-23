韓國一名飼主發現自家愛犬近日常跑到山上，甚至在一座小土丘上挖洞自己住，始終不願回家睡，讓主人感到相當無奈，因此向動物節目單位求助，他們將攝影機放入洞裡才發現其中的秘密，讓主人看了非常感動，但也自責的表示「我居然什麼都不知道」。

YouTube頻道「Kritter Klub」近日分享一段影片，指韓國一名主人養了一隻狗「Ppoppi」，近日他們卻發現，愛犬經常不回家，甚至跑到附近的山上，挖了一個小洞自己住，不管主人如何勸說都沒用，小主人還曾用食物誘惑牠回家，順利用繩子將「Ppoppi」綁住。

豈料「Ppoppi」卻一直盯著山的方向看，死命掙脫繩索後又逃了回去，飼主無奈地表示，她養「Ppoppi」已4年了，以前都未出現這種狀況，直到近日牠才頻頻逃家，認為應該不是環境或飲食造成的，但又卻苦於找不出原因，也擔心「Ppoppi」的安危，最終只好向節目組求助。

直到主人撫摸「Ppoppi」後，發現牠的乳房竟能擠出奶水，這時才意識到牠可能懷孕了，節目組拿攝影機放入「Ppoppi」挖的洞中，果真看到一隻幼犬，主人當下非常開心，隨後也哭了出來，表示「Ppoppi流產過4次，也許牠在這裡挖洞生產，就是因為不想再失去孩子，我居然什麼都不知道」。

獸醫表示，「Ppoppi會選擇這個地方，是因為牠認為這裡最安全，所以主人最好讓牠繼續在此生活，不幸的是，因為牠的哺乳期剛好碰上雨季，大雨打在土丘上，隨時有倒塌的風險」，主人最終決定將牠們帶回家，並幫牠們準備桶子當窩、蓋布遮擋陽光，營造土洞的氛圍，讓「Ppoppi」有安全感，牠也不再逃家了。