璨樹颱風來襲，桃園市長鄭文燦主持璨樹颱風應變中心工作會議，鄭文燦指示復興山區、沿海一帶注意防災，若有預防性撤離部分，原住民族行政局也要協助復興、大溪區公所。不過目前復興區僅5洗腎患者分別依親、公所協助安置。

工作會議中，提及11日晚間桃園市開始有風雨，預估12日早上至傍晚風雨顯著，23時30分暴風圈離開。另外預估12日12時至24時平均風達7級，有機會達到停班課標準。另外11至13日復興區累積雨量會達到220至350毫米。

桃園市衛生局也說，復興區有5名高風險個案，其中4人到大溪區依親安置，另外1人由復興區公所安置。

鄭文燦表示，復興山區、沿海加強防災，也請水務局滯洪池提早排水，市府工程做好防災設施，另災損處理單位開口合約廠商人員、機具待命。涉及土石流警戒預防性撤離，要請原民局協助復興、大溪區公所。停電、停水部分請台電、水公司窗口聯繫，需掌握進度。