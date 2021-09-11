台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，國民黨前立委顏寬恒宣布將以義工的身分參與罷免活動，引發各界關注。國民黨台北市議員游淑慧表示，自己曾在政論節目中當面向陳柏惟說，罷免他比較有價值，同時游淑慧也透露自己的媽媽住在台中烏日，當初自己的外公過世時曾見過顏寬恒，游淑慧分析，陳柏惟遭到罷免的機率很高，且他也無法複製高雄市議員黃捷的經驗。

游淑慧今(11日)在政論節目《新聞大白話》中表示，去年討論前桃園市議員王浩宇罷免的時候，自己在政論節目與陳柏惟同台，並當著陳柏惟的面說，「罷免你比較有價值，因為你是立委」，且還幫他想好口號，當時陳柏惟臉色很難看，並反指游淑慧煽動。

游淑慧指出，自己是半個台中人，媽媽和外婆是烏日人，並透露自己的外公過世時，顏寬恒還有跑來，她還問別人那個人是誰，得知答案後她感到十分驚訝，「我就想說，這麼遠還跑來」，但現在問台中的親戚沒有看過陳柏惟，他們都說就在電視上看到，「常常亂講話那個」，如果罷免會成功，都是他自作孽，因為罷免票在民眾手上，如果這兩年他有勤跑基層，讓選區的選民常常看到你，覺得你有在做事，這票也會投不下去。

游淑慧認為，陳柏惟在選舉中險勝顏寬恒後，卻沒有好好經營，這次罷免要7萬多票，代表當初顏寬恒的得票動員出7成就可以，陳柏惟罷免成功可能性很大，因為大家除了記得那些胡說八道，真的不記得他做了什麼。

游淑慧分析，陳柏惟想複製黃捷的經驗，但這也很難，因為黃捷的爭議性沒這麼高，且黃捷是女生，大家會對她溫和一點，而當時黃捷有民進黨力挺，但民進黨立委蔡其昌或在台中的議員，有對陳柏惟這樣相挺嗎？目前看不出來，不過民進黨也幫了他最大一個忙，就是讓罷免案和公投案脫鉤。此外，游淑慧也說，她不認為這次年輕人還會繼續力挺陳柏惟而返鄉。