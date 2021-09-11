911恐攻屆滿20週年，英國將在奧運公園舉辦紀念活動，首相強生預錄將於活動期間播放的談話說，蓋達組織在美國本土發動的攻擊，無法離間以自由與民主為信念的國度。

路透社報導，911恐攻將近3000人喪命，當中包括67名英國公民，估計約有2600多人葬身於紐約世貿中心，此前劫持多架客機的恐怖分子，以自殺攻擊的方式撞毀世貿中心雙子星大樓，並且衝撞華府郊區的五角大廈。

強生（Boris Johnson）表示：「雖然恐怖分子施加痛苦與苦難，雖然恐攻的威脅延續至今，但是回顧這20年，如今我們可以說，他們無法撼動我們對自由與民主的信念。」

他說：「他們無法離間我們這些國家，或者使我們放棄我們的價值，或者使我們活在永久的恐懼裡。」

強生這段談話將在倫敦奧運公園（Olympic Park）舉行的活動中播放。這座公園裡有尊紀念雕像，以倒塌的世貿中心雙子星大樓回收鋼材打造。（譯者：曹宇帆/核稿：戴雅真）1100911