網路紅人「四叉貓」之前在接種完高端疫苗2周後到診所檢驗抗體，他曾公布檢驗結果，未料此舉被指恐有違法之嫌，替「四叉貓」檢驗的禾馨診所恐依法被處25萬元罰鍰，國民黨台北市議員羅智強對此表示，難道人民連驗抗體的權利都沒有？因此他請台北市長柯文哲宣示，要捍衛民眾打完高端後驗抗體的權利，請仁愛醫院提供自費檢檢的申請，並邀請四叉貓到仁愛醫院，驗給大家看。

羅智強17日在臉書貼文表示，邀四叉貓到仁愛醫院，驗高端抗體。四叉貓打高端疫苗，在網路上po出抗體報告，還戲稱自己打完高端之後，體內的抗體偏低，而指揮中心稍早也表示，提供檢驗的禾馨診所，違反傳染病防治法，可能被衛生局開罰最高25萬，難道人民連驗抗體的權利都沒有？

羅智強指出，依照規定，機組人員可以自費檢驗抗體，但人民打完高端，卻不能自費驗抗體，難道打高端，有什麼不為人知的秘密？

羅智強表示，他也告訴台北市長柯文哲，今天禾馨診所被殺雞儆猴，是因為他「膽敢」驗出高端低抗體，依民進黨的邏輯，難怪會被殺頭，目前民眾沒得驗抗體，因此他請柯市長宣示，要捍衛民眾打完高端後驗抗體的權利，請仁愛醫院提供自費檢檢的申請，並邀請四叉貓到仁愛醫院，驗給大家看，告訴市民朋友，台北市可以自費檢驗抗體，當然這件事也要尊重四叉貓本人的意願，若真的不行，也可以與其它網紅或民代合作，才能為市民守住知的權利，也讓全國的朋友看看打高端的效果，如果高端真的很強，幹嘛怕人來驗？