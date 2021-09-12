前總統陳水扁今天透露2000年選總統，當時的民進黨主席林義雄曾勸他不要找呂秀蓮當副手，應該找中研院長李遠哲，阿扁也親自拜訪過李遠哲，表明願意搭擋「哲扁配」，但李遠哲最終並未同意。

陳水扁今天在微微笑廣播節目專訪前副總統呂秀蓮，透露早在1998年3月他還在當台北市長時，呂秀蓮就告訴他有個奇人花蓮福園的蔡子盛，告訴呂，扁無法連任台北市長，但會去選總統，還會找呂搭擋，要呂趕快準備。

當時呂秀蓮覺得陳水扁連任台北市長不會上，卻會去選總統不可能，找她搭擋更不可能，但事後都一一驗證。陳水扁還透露，2004年他要競選連任時，也曾去花蓮找蔡子盛，蔡說連任沒問題，但會有血光之災，精通奇門盾甲的蔡，認為「水蓮配」枯木逢春，會險勝過關。

呂秀蓮透露，當時許信良也想選總統，她原本希望能撮合許信良與陳水扁搭配，沒想到約扁見面時，陳水扁卻是邀她搭擋。

陳水扁表示，邀呂秀蓮主要是考量性別平衡，當時民進黨主席林義雄曾找他過去討論，認為以當時情況，「水蓮配」很難選上，建議找李遠哲當副手，但阿扁認為如果李出馬，應該是當總統，「我可以當副手」，他為此曾到中研院找李遠哲，但李不同意，最後由「水蓮配」迎來第一次政黨輪替。

呂秀蓮也表示，「水蓮配」的當選，不僅讓政權和平轉移，也打破傳統男性為中心的政治思想，開啟兩性共治的歷史，即使最民主的美國，也晚了台灣二十年，今年才第一次有女性副總統，這是扁很大的功德。