THOM BROWNE新一季以座美麗花園中心的大房子為故事背景，並由騎著古老自行車Penny Farthing、頭戴馬頭的模特開啟序幕。（THOM BROWNE提供）

不對稱袖子是本季亮點。（THOM BROWNE提供）

佈滿花卉的斗篷由上千朵各式灰色手工絲花縫製而成。（THOM BROWNE提供）

美國時裝品牌THOM BROWNE四年來首次重返紐約時裝周，本次秀場設定於某座美麗花園中心的大房子，一對年老的單身漢們於屋內來回踱步，他們從世界中隱退，在屋內回憶起過往，整場時裝秀便由頭戴馬頭騎著古老自行車Penny Farthing的模特帶頭，原先佇立於花園內的「雕像」們，紛紛走上伸展台，開啟本季的故事。

本季服裝延續品牌低彩度特性，秀上前半段以灰色為主，並以泡泡紗、細條紋、千鳥格、威爾斯格紋、斜紋布、馬海毛增添細節，其中左右不對稱的袖子，也是本季亮點之一，在服裝背後則使用長拉鍊、鉤眼釦等修飾，隨著時間演進，顏色則變更加多彩，女裝廓形上除上述的不對稱袖子外，多以無袖、貼身的的方式呈現，在印花方面則多以經典滿版印花呈現於大衣、運動外套上，並以不同布料搭配達成畫龍點睛的效果。

在本次時裝秀的尾聲，身穿多彩服裝的模特，代替先前身著灰色系套裝的模特，站立於花園內，屋內兩位主人褪去灰色服飾，身穿米白色洋裝相互凝視，而先前的「雕像們」手拿品牌經典動物包出場，將本季亮點配件一次展現出來。