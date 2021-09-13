近來一周屏東縣東港安泰醫院連續有7位急性心肌梗塞或心絞痛病人求診，有患者及家屬質疑是否與施打疫苗有關，但安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，夏秋季節交替之際類似患者本就較多，若要說與疫苗有直接關係，可能太過牽強。

蘇清泉表示，這幾名患者本身多有心血管疾病，若要說是否因為施打疫苗後引起的相關病癥，只能說有間接相關，且中央流行疫情指揮中心針對全臺個案都有調查，後續還將觀察是否有關連。