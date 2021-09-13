屏東安泰醫院一周收7名心肌梗塞患者 家屬質疑與打疫苗有關 11:362021/09/13 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 安泰醫院一周收治7名心肌梗塞患者，醫院榮譽院長蘇清泉仍在觀察是否與施打疫苗有關。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近來一周屏東縣東港安泰醫院連續有7位急性心肌梗塞或心絞痛病人求診，有患者及家屬質疑是否與施打疫苗有關，但安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，夏秋季節交替之際類似患者本就較多，若要說與疫苗有直接關係，可能太過牽強。 蘇清泉表示，這幾名患者本身多有心血管疾病，若要說是否因為施打疫苗後引起的相關病癥，只能說有間接相關，且中央流行疫情指揮中心針對全臺個案都有調查，後續還將觀察是否有關連。 新冠肺炎長期副作用 研究：３類患者常發生 輕症也難逃 蔣萬安開嗆陳時中「非常獨斷」：為何要拖延BNT疫苗？ #施打疫苗 #台灣 #新冠肺炎 #蘇清泉 #安泰醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美研究青少年打BNT 心肌炎住院高於新冠 04:102021/09/13 焦點要聞 業者2大訴求 延續補貼、打第2劑疫苗 04:102021/09/13 生活新聞 綠委呼籲：五倍券將上路 國人盡快施打疫苗屆時才可安心消費 10:562021/09/13 政治 苦等不到第二劑莫德納 他怒「可悲政策」 網揭疫苗消失原因 09:392021/09/13 生活 校園接種BNT 新北提前至22日幫17萬名學生施打 11:262021/09/13 生活 今日最健康》打BNT必知10重點 若引發心肌炎多在這時間 11:302021/09/13 健康 3人同住家戶傳播率飆50％ 重症醫：3招降低感染風險 11:162021/09/13 生活 板橋社區感染住戶今施打AZ 王必勝：暫不考慮第二劑 11:592021/09/13 生活 強制打疫苗行不通 美醫院醫護集體請辭 整科關閉 11:172021/09/13 國際 群體免疫希望破滅 世衛籲調整疫苗策略 04:102021/09/13 國際大事 小家庭新居防潮、防霉從規劃裝潢做起！ 11:462021/09/13 居家生活 生活熱門新聞 打BNT前得做15項準備動作 鄉民一看全跪了：果然是神藥 - 生活 普拿疼一天可吃幾顆？她打完AZ爆痛 醫揭這時吃最有效 - 生活 富邦證券桃園分公司驚傳員工確診 今起暫停營業至24日 - 生活 國高中生填不打BNT能反悔嗎？10大QA出爐 - 生活 嫩妹鄰居周末內衣褲晾院子 女氣炸報警：勾引我老公 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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