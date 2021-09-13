日本Noritake壯麗花海系列，原價1560至1萬5500元，特價7折。（旺代企業提供）

至今邊境未解，是否想念過去可以出國的日子？既然不能出國，就把國外氣氛帶進家中吧！旺代企業即日起至17日舉辦「歐洲家居生活展」，內容涵括荷蘭Brabantia 環保桶、比利時 BergHOFF 鍋具、德國 Nachtmann 水晶、瑞典 Orrefors、KOSTA BODA 水晶、日本 Noritake 瓷器等，除能看到限量設計款新品，還有活動商品全面七折、滿額贈等優惠，另外活動期間也舉辦多場花藝、香氛蠟燭、名廚料理等課程，讓你把歐洲家居帶回家的同時，也能夠體驗多樣活動。