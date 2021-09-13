【旅遊經 洪書瑱報導】

想來一場山城遺址巡禮、水湳景觀導覽、深澳海釣體驗嗎？活動中將帶領一覽十三層遺址及陰陽海的美景，沿途更遊覽歷史意義的石屋石橋等特色遺址，至深澳海釣，體驗海上釣魚的魅力嗎？同時還可以入住寒舍艾麗酒店，並學習自製透抽一夜干，9/25、9/26兩日分二梯次出發，每團限額21人，二日一夜遊，費用僅須＄1999，活動及價格相當迷人，消息一出，瞬間秒殺，目前僅能後補。

十三層遺址(攝影：洪書瑱)

深澳海釣(圖：旅遊經)

風乾中的一夜干

透抽一夜干成品

新北市府為推廣食魚教育，規劃「深澳漁港食魚體驗」課程，特別與旅行業者推出相關行程，相關旅遊及課程全數免費，僅需負擔入任寒舍艾麗酒店等費用，行程CP值高，獲得消費者青睞，報名活動瞬間秒殺。而未能參加實體活動的民眾也不要失望，亦可以自行購買在地的新鮮漁產品，在秋節烤肉前夕，親自動手製作屬於自己的美味。此時除了追求新鮮透抽海產新鮮的美味外，也可嘗試以鹽及自然風乾的方式加工處理新鮮透抽，自製透抽一夜干，香氣更為濃縮、口感更帶嚼勁。深澳漁港為新北市傳統沿近海漁業重要港口，盛夏之際，大陸沿岸流及黑潮交會於北部海域，各式海洋生物隨著海流游致台灣外海，擁有豐富的漁產，除了娛樂漁船船家歡喜的載客穿梭於海洋外，也有許多漁作漁船辛勞的捕捉小卷及透抽。

捕撈的海鮮，當務之急為水產品的保存，自古人類利用天然的方式加工處理，增加食物的保存期限，陽光、鹽、糖等方式，皆是最方便取得且最天然的加工處理方式。透抽一夜干就是以鹽及自然風乾的方式加工處理，首先將透抽內臟取出，並將透抽切割攤平處理，再將透抽放入與海水濃度相似的鹽水中浸泡些許時間，最後取出透抽風乾一夜，經過處理後的透抽一夜干，香氣更加濃郁且讓口感更上層樓，以簡單的料理方式，就能品嚐獨特的風味。

一夜干的製作程序看似簡單，但越簡單的製法，隱藏其中的細節越為重要，甚至需要多年的經驗，方能製作出美味的透抽一夜干。

相關行程可至活動網站查詢及報名。

圖片：新北市政府漁業處提供