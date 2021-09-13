樂天桃猿霸林爵。（資料照，陳麒全攝）

樂天桃猿14日將作客澄清湖出戰味全龍，兩隊都推出洋投先發，猿隊推出傷癒歸隊的霸林爵，龍隊則由鋼龍先發，雙方都要力拚避免陷入連敗。

鋼龍本季4次碰上猿隊，其中2場先發都在上半季，但失分都偏多，15.2局的投球中被敲25支安打，失掉14分皆為責失，自責分率高達8.04。

霸林爵之前因頸椎不適，在7月24日後下二軍，8月20日傷後首度在二軍出賽，先發4.2局失1分，9月2日再度登板，面對富邦悍將二軍投5.2局失2分，明天將重回一軍賽場。

霸林爵本季面對龍隊3場比賽皆為先發出賽，戰績1勝1敗，17局投球中投出19次三振、10保送，被敲11安、失掉3分，自責分率1.59。

此役也是猿隊下半季5成勝率保衛戰，目前下半季打完14場取得7勝7負戰績、排名第2，落後領先的統一獅2場勝場差；龍隊則是以6勝7負暫居第3，明天則要挑戰5成勝率。