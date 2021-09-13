南投仁愛山區晚間發生規模5.6的深層地震，接近震央的埔里、魚池、國姓等鄉鎮，民眾都感受到強烈搖晃，不少人又勾起921大地震的驚恐回憶。地震報告出爐，規模5.6震度4級以上地區包括了南投、台中、彰化、宜蘭、花蓮等地。但許多民眾卻反應沒有接獲「國家級警報」也就是「災防告警訊息」（PWS），感到疑惑與好奇。中央氣象局長鄭明典說明，因為兩套地震速報系統，數據都沒有達標。

鄭明典晚間在FB上發文指出，這一次南投規模5.6地震，地震中心並沒有發布災防告警訊息(PWS)，原因是兩套速報系統都沒有達標，計算上純粹是震源深度較深，為求快就無法太精準。

鄭明典說，系統設計當初就考慮到計算誤差問題，所以災害發生標準通常是震度5.5級以上，考慮誤差，規模5以上，震度4級以上就發災防告警。而電視台插播標準是震度3級，系統正常發布速報訊息。意即地震發生第一時間，系統判斷震度未達4級，因此並沒有觸發災防告警訊息系統。

氣象局地震測報中心陳國昌主任指出，今晚18:41南投仁愛鄉發生規模5.6地震，深度47公里深，導致4級震度範圍比較廣，但該地區50年來只發生過3次規模4以上的地震，是相當突然的地震，測報中心也強調，震央距離921大地震的震央相當遠達36公里，與921地震並無相關聯。