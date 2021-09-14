促轉會提中正紀念堂轉型方案，將改成「反省威權歷史公園」，並拆除蔣中正銅像。國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，中正紀念堂具有極為重要的歷史價值，特別是站在多元歷史文化的置高點來思考。如同尊重其他族群文化對於各自歷史的認同與解讀一樣，該建築就是台灣歷史的一部份，沒有功過，就是整個國家社會成長的一段過去、一片拼圖，不容政治力介入抹滅。

蔡明忠指出，美國林肯紀念館與中正紀念堂同樣背負為了國家完整性的血淚歷史、臺灣總統府更是日本殖民時期的威權象徵，然而，這些建築為何皆能獲得尊重與保存？理由無他，正是民主自由多元的社會所應展現出來的理性、包容與自信。

蔡明忠表示，兩蔣總統對於台灣主權、經濟、民生、教育、文化、治安等領域，都有相當顯著的貢獻，特別是在故總統經國先生任內，這些成績，即便經對立政黨刻意地刪除抹去，仍是多數臺灣人民心中不可取代的歷史記憶，我們試圖想像，如果臺灣沒有兩蔣的治理，還能保有現在民主發展與經濟成長嗎？抑或是早已淪為中共統治下的一省？過去蔣經國總統所締造風靡全球的經濟奇蹟，世界一致公認是其治國的偉大成就之一，又何時見到民進黨政府的謙卑及肯定？

蔡明忠質疑，重砲抨擊兩蔣的執政黨，卻連疫苗短絀都莫可奈何，我們只看見年輕人不敢生育、貧富差距與日俱增、環境污染不斷擴大、居住正義遙遙無期、民主公投視若無睹，更遑論還有粗暴打壓不同立場的媒體、以刑事訴訟箝制人民言論自由等威權行為，難道這樣的政府就更加高尚嗎？

蔡明忠表示，打著轉型正義的大旗，如果只淪為政治鬥爭的藉口，將有辱正義二字，臺灣這片土地不是只有歷經兩蔣政權，過去日據時期，多少臺灣子弟被迫為日本侵略戰爭而犧牲生命？多少原住民遭到無情虐殺？多少婦女受到非人道對待(慰安婦)？這些血淋淋的歷史，為何當權者就輕易忽略？