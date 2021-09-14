香港大公文匯全媒體報導，攬炒派前議員邵家臻在坐牢服刑期間成立特權組織「石牆花」，試圖於在囚人士中建立特權和影響力，散播危害國安種子，且聯同外界人士「裡應外合」，「壟斷」探訪物資。「石牆花」今日（14日）宣布停止運作，「石牆花」搜集物資、書信支援等服務將逐步暫停，完成遣散程序後如有餘款，料將捐贈予理念相近團體。

報導稱，去年成立的「石牆花」，由曾因「佔中案」被囚8個月的前立法會議員邵家臻煽惑策動藉詞為在囚人士提供支援以圖謀集結監獄勢力。

保安局局長鄧炳強上周表示，發現有正在羈押人士聯同外面的人，企圖在監獄內「建立勢力，從而危害國家安全」，批評有人在監房「製造特權」，包括「壟斷」探訪物品供應，「一方面斂財、另一方面亦都變為特權」。

懲教署署長胡英明近日接受媒體訪問時，點名批評涉及初選案、正在羈押中的前香港眾志袁嘉蔚，在獄中涉收藏多於數量上限的違禁品，如食物、唇膏及髮夾等，認為問題不可小看，發展下去可變成招攬他人、形成勢力，「以前黑社會都是這樣去收人」。

據悉，「石牆花」今日會宣布解散，將以書信形式通知與組織有聯繫的在囚人士，並停止售賣物資；組織有關書信及物資的支援工作，則暫時延續至9月底。