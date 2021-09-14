「第56屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於下周六（25日）登場，這場年度廣播界的盛會當天將頒發26個獎項，評審團主任委員吳建恆就表示因為疫情影響，這一年間許多節目都把疫情變成節目內容來關懷聽眾，更拉近與聽眾們的距離，而今年的年度特別貢獻獎由資深廣播人也是古早味台灣歌專家丁文棋榮獲此殊榮。今年主題為CO-STAR，象徵產業裡的每一個人都努力堅守崗位發光發熱，在疫情時代更需要廣播人一起努力，成為彼此的力量。由劉傑中與瑪麗攜手主持，共有3段節目演出，分別是「我們都在一起」、「今晚，聽最火的」、「Thank you! 澆不熄的廣播熱情」。

「我們都在一起」演出由今年甫獲金曲獎「最佳編曲人獎」的鍾興民擔任總指揮，與交響樂團共同演奏林俊傑、周杰倫、五月天及孫燕姿經典歌曲，用交響樂團演奏方式搭配畫面，氣勢磅礡，呈現廣播人一直都在你我身邊。人氣創作歌手陳零九才擔任入圍揭獎嘉賓，又將在典禮中與老搭檔邱鋒澤合作演唱〈今晚，聽最火的〉，這也是他染疫後首次演出，陳零九表示內心有一點緊張，畢竟是康復後的第一次正式表演，目前身體慢慢好轉，希望可以用最佳狀態呈現這次的演出，特別這次安排他與搭檔邱鋒澤一起演出，陳零九笑說：「非常安心 ！」因為如果是一個人沒有熟悉的夥伴，他其實還會擔心也可能沒把握能將這次表演做好。

邱鋒澤也表示疫情期間會在適當的時候關心一下陳零九生活上的各項需求，他們也約好了多安排一些時間去做運動、健身，邱鋒澤也笑說自己對在典禮上演唱多少有一點緊張，但因2人長期一起表演，有一定的默契在，可以互相幫忙，有安心感也降低不少緊張。而第1次站在金鐘獎舞台演出，邱鋒澤也感到很興奮，2人會將五月初「第四象限」演唱會的原班人馬樂隊一起帶到廣播金鐘舞台上，演唱〈想見你〉、〈天黑請閉眼〉及黃鴻升演唱的〈地球上最浪漫的一首歌〉。

另一段演出則是集結22位廣播DJ親自在幕前演出〈澆不熄的廣播熱情〉，這大陣仗演出是歷年之最，他們組成的偶像團體，一起在舞台上展現廣播人的歌唱技巧、聲音魅力，呈現DJ是聲音的魔法師，同時介紹出今年的入圍者，展現廣播人熱情熱力的一面，演出者包括邵大倫、吳明珠、尚恩、Erika、賴銘偉等。「第56屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於9月25日晚間7時於國父紀念館舉行，觀眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）、LINE TODAY收看直播；海外觀眾則可透過三立國際台、三立新聞網、Vidol、Youtube等媒體平台隨時隨地同步收看，亦可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。