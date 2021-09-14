帶著母親的期許與對籃球的執著熱愛，畢業於台中科技大學的後衛高孟偉要彌補曾經的迷失，再給自己一次機會挑戰更高的籃球殿堂，他的職業生涯首年確定從T1聯盟台中太陽出發，勇敢追求未完的夢想。

出身於HBL名校新榮高中的高孟偉，高一就助隊奪得亞軍。進入台中科大後，曾兩度憑一己之力率隊殺進UBA一級戰場，105學年度創下首闖一級就挺進四強的紀錄，109學年度高孟偉回歸，再度率隊重返四強，讓他儼然成為台中科大隊史指標性的傳奇後衛。

高孟偉擁有清晰組織系統且急停變速之能力，攻防兩端都能看出他在場上的貢獻與存在感。雖然他曾一度迷失想放棄籃球，但憑藉著與橘色小皮球的羈絆，高孟偉決定再給自己一次機會。

「媽媽與身邊朋友都不斷鼓勵我，尤其媽媽對我期望很大，我要為了她更努力回到原本狀態。」尤其高孟偉看著高中同期的球員，現在已經在職業戰場奔馳，他告訴自己要更認真，彌補曾經浪費的時間，期待在職業戰場發光發熱。

從大學開始已在台中生活6年的高孟偉對這座城市產生緊密情感，「台中真的很方便，我也很喜歡在這裡生活。」高孟偉直言，大學畢業後一度想轉為教練，但台中太陽球團與他接觸後，他決定再給自己一次機會，「台中太陽給我很大信心跟肯定，也讓我能繼續追夢。」

高孟偉的職業生涯首年不為自己設限，「只想要有上場就好好表現、證明自己！」他認為自己的身體素質還需要加強，但會努力不懈，為台中太陽奮戰。