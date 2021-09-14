金鐘視帝龍劭華驚傳過世！昏倒搶救不治享壽68歲

藝人龍劭華驚傳今（14）日晚間6點56分，突然在高雄八五大樓昏倒，救護人員抵達時已經失去生命跡象，醫院不久就證實龍劭華死訊，確認於8點09分過世，享壽68歲。龍劭華2019年在大愛電視劇主演的《菜頭梗的滋味》，一舉獲得第54屆金鐘獎的最佳戲劇節目男主角獎。網友得知他驟逝震驚不已，紛紛在其臉書下方留言表達不捨與哀悼「最近才剛看完孤味」、「台灣國寶級演員」、「霸董！一路好走」、「希望他心無罣礙，了無牽掛而去」、「非常優秀的好演員，一路好走」、「龍哥一路好走」。

龍劭華無預警驚傳在高雄在八五大樓昏倒，送往阮綜合醫院急救無效，他原定星期五9月17日要和苗可麗、JR紀言愷公益線上記者會，消息傳出讓所有人不敢相信，公關目前也正請託青睞影視了解狀況中。

據了解，龍劭華近日於高雄拍戲，投宿於高雄八五大樓中的民宿，今日晚間劇組人員突然聯繫不上他，在業者協助下打開房門，才發現龍劭華已倒地無呼吸心跳，經送醫搶救後，仍於晚間8時9分宣告不治。

警方指出，獲報後已緊急趕往現場，初步勘察現場判斷並無外力介入痕跡，門鎖未遭破壞、屋內無打鬥痕跡、身體也無明顯外傷。