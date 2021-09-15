男人50歲以後，攝護腺受到男性荷爾蒙的刺激，就會開始快速增生，很快地會擠壓到中間的尿道造成各種排尿的症狀。在泌尿科門診最常被問的問題就是：「醫師，我有攝護腺肥大，我需要手術嗎？」

●攝護腺肥大 是男人終究會有的毛病

一般來說輕微症狀的攝護腺肥大，只需要生活習慣改變配合藥物治療，就可以達到不錯的效果。若經過泌尿科醫師評估後，屬於嚴重的攝護腺肥大、吃藥效果不理想或是已經產生嚴重後遺症的人，就可以選擇手術治療，可以一勞永逸，達到最明顯的效果，解決各種排尿的症狀。

攝護腺要不要手術，需要泌尿科醫師詳細的檢查評估，並依照病患的症狀嚴重程度來決定。

一般來說下面幾個狀況就可以考慮手術：

1.攝護腺嚴重程度肥大且造成明顯排尿症狀。

2.排尿困難造成膀胱餘尿過多。

3.完全尿不出來。

4.攝護腺肥大造成反覆嚴重血尿。

5.攝護腺肥大引發腎臟功能受損。

6.攝護腺肥大引發反覆尿道感染。

7.有膀胱結石。

8.有膀胱憩室。

9.吃藥效果不好或吃藥有嚴重副作用。

10.不想長期吃藥。

經尿道攝護腺刮除手術，是目前攝護腺肥大的主流手術。根據器械的不同主要有兩種：傳統電刀攝護腺刮除手術及較新的雷射攝護腺刮除手術。

雖然傳統電刀或各種雷射的效果皆非常好，且能立即改善排尿症狀，但術中及術後的副作用各有不同。病患需要依據自身的身體狀況、過去病史、攝護腺體積大小及經濟考量，與泌尿科醫師充分討論後選出最適合的方法。