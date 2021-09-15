中廣董事長趙少康與其臉書粉絲專業小編的互動，因活潑有趣、頗獲網友闗注。中秋節將至，中廣董事長趙少康小編表示，自己第一次收到老闆送的中秋節禮盒，但由於內容物實在太特別，讓他驚訝這簡直是「特別的中秋禮盒」，其中包含義大利麵1包、義大利麵醬1罐、橄欖油4罐，讓他直呼：「請問老闆是不是有什麼深遠寓意？求解？」

趙少康小編13日晚間在臉書粉絲專頁「康編碎碎念」發文指出，第一次收到老闆趙少康致贈的「特別的中秋禮盒」，但禮盒內容卻令他匪夷所思，共有義大利麵1包、義大利麵醬1罐、橄欖油4罐，讓他摸不著頭緒。

對此，趙少康小編直言：「請問老闆是不是有什麼深遠寓意？求解？」並刊出一張將禮品內容物並排的照片，除了白色義大利麵體與紅色義大利麵醬罐頭，其中4罐橄欖油佔據畫面格外吸睛。

文章一出，網友回應熱烈，紛紛留言：「老闆可能希望你們身體都很好唷（油）！」「老闆給大家健康平安快樂，大家一起為更好的台灣戰鬥！」「一個主將（煮醬）帶著四冠勇（四罐油）打得一面（義麵）倒」、「吃好油，多加油」、「就是老闆很務實」、「要你們學會油嘴滑舌！不要老實傻呼呼被綠營欺負！」「因為知道大家都會收到太多月餅及吃巨量烤肉，來點清爽健康的清腸胃」。