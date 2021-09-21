今天適逢中秋佳節，許多人也難得和親友團聚，前總統陳水扁今天也特地PO出一張「團聚照」，他表示，其中女兒陳幸妤、女婿趙建銘以及3個外孫都入鏡，不過從照片外孫年紀來看，這張合影應該是舊照。阿扁也以「苦中作樂」為題，吐露心聲。

陳水扁中秋PO照 陳幸妤夫妻入鏡。(圖/翻攝自 陳水扁臉書)

阿扁今PO文寫了一篇名為「苦中作樂」的心情照，寫下「徐風和來，白月回鄉里，回首往日，烤肉在家裡，人在困頓，月老亦不離，子孫相伴，清煙撲向鼻，月餅可樂，香溢味蕾裡，遍插茱萸，含飴作自己，祝秋節快樂，月圓人圓事事圓。」

值得注意的是，阿扁兒子陳致中今(21日)也在臉書PO文提到，因為陳水扁的母親「扁媽」在今年初已94歲高齡辭世，因此，今年是第一次跟阿嬤「遠距」過中秋，雖然無法給阿嬤一個大大的擁抱，但他請阿嬤請放心，家人都平安。他也提醒大家，放假也不忘防疫，祝大家事事順心、處處圓滿，每日有滋又有味。

而陳幸妤上次公開露面，是2016年12月於台南市東區開設的牙醫診所開幕，父親陳水扁及母親吳淑珍和弟弟陳致中都到場祝賀，時任台南市長的賴清德，也到場祝賀。

有網友也在阿扁臉書留言表示，「阿扁總統中秋佳節愉快」、「好久沒看見趙健民、陳幸妤了」。