【愛傳媒蔡詩萍專欄】有些藍營的朋友很憂心，搞不好張亞中會贏得國民黨主席呢！？

我不是黨員，即便憂心，也亦無能為力。但，我必須說，「如果」9月25日的結果，真是張亞中出線，那也是國民黨該有的命運，何該是國民黨要走向激化，走向萎縮的代價了！

從近一點的視角觀察，從洪秀柱當上黨主席，到「換柱風波」不過是把國民黨內兩條路線，兩種國家認知的糾葛，直接暴露出來。

到了「韓國瑜旋風」出現，那自李登輝以來，最高峰的一次「深藍契機」，卻又因為韓粉的推波助瀾，韓國瑜自己的躁進，最後導致連高雄市長都被罷免了！

看起來，好像深藍應該有所醒悟的，不是嗎？但很抱歉，沒有。

一則，已經激化的深藍，並不認為他們輸了，而是認為選舉有問題；二則，他們把癥結推給國民黨內，本土藍的作梗，知識藍的高傲，認為國民黨要往「更純粹」的方向重建。三呢，國民黨的黨員結構，促成了這種意識高漲的假象，深藍也可以掌握黨中央，然後掃除「跟著綠營屁股走」的藍皮綠骨。

洪秀柱贏的那一次，是藍營大咖都無意承擔的「意外」，但「換柱風波」則讓深藍覺得連一次機會也要剝奪，因而懷恨在心。

韓國瑜旋風來得急，去得快，深藍很可能覺得問題出在黨中央支持不力，藍營不團結，而非韓國瑜自身有問題！

這次，黨主席選舉，江啟臣被視為小綠，朱立倫「被往事糾纏」，砲火猛烈的張亞中，立場完全統派的張亞中，脫穎而出，聲勢鵲起，既有國民黨黨員結構的深藍現實支撐，也不無他個人確乎超越其他三人的「敢辯敢講敢罵」的特質。

從深藍的激憤來看，從黨員結構的傾向來看，從個人演出的比較來看，「張亞中現象」可謂集大成於一時，他即便最終沒有贏得黨主席，他背後展現的深藍集結實力，也必然構成下一屆黨主席極大的陰影，左右國民黨的路線走向。

現實如此，國民黨內的憂心人士，亦只能徒呼負負吧！

我之所以說，「何該是國民黨要走向激化，走向萎縮的代價」，乃因，決定這黨主席的黨員總數不到四十萬，投票率即使一半也才不到二十萬！如果最終二成三成的投票率，那也就是十幾萬黨員決定了國民黨主席人選！而情緒高漲，怨氣很深的深藍，是最可能主動出擊的選票，他們傾全力，選出可以讓他們一吐為快的張亞中，說真的，並不意外！

但，韓國瑜都已經付出代價，輸了總統大選，被罷免了高雄市長，張亞中「能比他更高明」嗎？實際狀況會怎樣，我不是神仙，不能全面預言。

但，我懂選舉，我長期觀察民意，韓國瑜除了深藍為他瘋狂外，韓真的有觸碰到台灣社會不少底層的民怨，這是他「很不典型國民黨領導者」的魅力所在，只是可惜了他的躁進。

但，該注意的是，就算深藍寄希望於韓國瑜，韓國瑜也沒有像張亞中那麼鮮明的「統派形象」喔！然而，大選的形勢，依舊在「誰更愛台灣」的主軸下，碾壓了國民黨，碾壓了韓國瑜！

我看不出，未來的幾年，這「捍衛台灣的主旋律」，能有多大的改變？這「傾斜於中國的集體焦慮感」，會有多大的改變？

深藍主導的國民黨，統派意識的黨主席，在背離台灣主流選民的逆勢操作下，除非他是神，否則，他也只能被社會主流趨向所碾壓！

深藍也是選民，當然應該尊重，不過，深藍的確要好好想想，藍綠板塊幾乎是差不多的，勝選往往都在中間移動的幅度。民進黨已經相當成功的，把深綠淺綠整合起來，唯獨藍營，中國藍與台灣藍仍在彼此糾葛。

但選舉，是台灣人的事，最終是台灣這塊土地上的選民，做出決定，不是中共，不是中國。

選舉也是最世俗的價值，要往極大化去爭取選票，深藍如果始終自怨自艾，把問題都推給綠營操弄，推給本土藍扯後腿，那就是往「極端化自身悲情的死巷」裡擠了！

但千萬不要忘了，「少數」是沒有搞悲情意識的能量的，「少數」也沒有搞民粹化的本錢的。

深藍在國民黨內，是可觀的力量，但放諸於台灣整體的選民結構時，它僅僅是一定比例而已，這比例不足以贏得大選，卻可以迫使國民黨不進化，不體察民意，這豈不是很尷尬，很奇怪的現象嗎？

當我的藍營朋友，在憂心「張亞中現象」時，我必須說，這是國民黨長期怠惰的自我反噬，誰能解盲？除了國民黨自己！

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

●經授權刊載，原文分享於作者臉書。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。