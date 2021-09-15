原定將於17日到20日在高雄展覽館舉辦的「高雄嬰兒與孕媽咪用品展」雖然防疫計畫書在14日由高市府衛生局審核通過，但廠商15日在活動網站上公告確定延後舉辦，外界質疑是輿論壓力導致，高市議員邱于軒在臉書上怒轟高市府「沒擔當」，直到舉辦日前幾天都沒給答案，讓廠商無所適從。

高雄婦幼展到底辦不辦先前就引起熱烈討論，國民黨高市議員陳若翠先前直批高市府防疫雙標，限制民眾中秋烤肉，卻又無視大型活動潛藏危機，憂心成為防疫破口，也有婦幼展廠商員工擔心中秋節辦展南北人員頻繁流動，會讓南部疫情再度大爆發。

藍營議員邱于軒也在臉書上發文砲轟市府，疫情下的會展舉行本來就是兩難，包括防疫計畫書的核定和規範，市府都應該儘快負起責任並加速審核，但市府卻龜縮卸責，讓業者耗在「辦與不辦之間」虛耗廠商的資源，邱于軒強調，衛生局隱匿防疫計畫書，且不願公開說明，相當沒擔當。

高市府衛生局表示，此次會展的舉辦雖有部分民代有所質疑或反對，在防疫計畫審議過程中，秉持專業立場指派專人予以協助，並提供實質的防疫支援，以利會展廠商於9月14日完成防疫計畫修正，並已同意其依據修正後計畫如期辦理，但廠商自行選擇延期舉辦。

對此，主辦單位低調不願意受訪，僅坦言檔期確定展延，是否受到輿論壓力所致，不予置評。官網則公告指出，原訂9月17日至20日舉辦的「高雄嬰兒與孕媽咪用品展」，大會配合中央疫情指揮中心公布的防疫升級規範，將延後舉行，確切時間將另行告知。