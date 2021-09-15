金門縣府「5＋3」加碼普發5000元紓困金和3000元振興券，幫助鄉親度過疫情難關。其中紓困金發放作業將告一段落，振興券則預定10月初發放。縣長楊鎮浯將於9／17向鄉親公開說明振興券的領券方法、票券使用限制及流通期限。

金門縣府在縣議會大力支持追加年度預算下，加碼普發的5000元紓困金至9月中旬已完成11.2萬人撥款作業，縣府緊接安排9月17日辦理振興券說明會，針對執行細節一次講清楚，希望在「5＋3」的規畫下，有效振興地方產業活力。

建設處說明，振興券印製採購案經縣議會通過預算案後，即依政府採購法辦理採購程序並簽約付印，最快9月底票券就能運送抵金。至於發放管道，也決定比照透過村里辦公處「家戶配酒」模式辦理，在兼顧防疫安全、便利迅速的規畫下領取。

此次的振興券面額有100元（10張）及500元（4 張）2種，讓中小型商家更方便推出優惠方案。相關資訊將公告於金門縣政府官網、金門縣政府建設處官網及110年度金門地區振興券專區及金門縣政府臉書粉絲團。