南投縣仁愛鄉合作村，不只村名正名為「德鹿谷」村，連路名、校名、門牌等戶籍資料都要改，族人將道路上的部落指標，換成德鹿谷村。（村長卓上龍提供／黃國峰南投傳真）

南投縣仁愛鄉合作村，不只村名正名為「德鹿谷」村，連路名、校名、門牌等戶籍資料都要改，族人將道路上的部落指標，換成德鹿谷村。（村長卓上龍提供／黃國峰南投傳真）

南投縣仁愛鄉合作村，15日起改回世居族人所熟知的傳統地名「德鹿谷」村。（村長卓上龍提供／黃國峰南投傳真）

歷經2年9個月的努力，南投縣仁愛鄉合作村，15日起改回世居族人所熟知的「德鹿谷」村，不僅村名改回傳統地名，全村的學校、道路、重要橋梁及門牌，都要一次到位「正名」是率全國之先「名副其實」正名完成的原鄉村落。

「祖先不再找不到回家的路」德鹿谷村長卓上龍感性的說，他指出，「德鹿谷」這個傳統地名已經被埋沒了70年，部落族人從108年開始倡議正名，獲得高達98％的部落會議成員支持後，村辦公處就著手正名籌備與申請，也幸運獲得鄉公所及縣政府的全力支持，戶籍系統上從門牌到身份證件都更新。

卓上龍指出，行政院原民會，也大力支持各項正名經費，更讓全村的學校、道路、橋梁名稱及銜牌、指標都能隨著正名「德鹿谷」預計所有正名作業，都會在10月下旬完成，屆時也會進一步鼓勵村內部落族人申請將姓名恢復為傳統族名。

仁愛鄉公所15日舉行正名典禮，代理鄉長張子孝說，除了村名，道路、學校、橋梁等名稱也一併正名，像平生路改為「莎都部落1巷」、「德路灣部落1巷」、和氣巷改為「卜灣部落1巷」等，預計下月20日前完成相關變更，25日進行村名揭牌。

原民局長史強及吳燕玲處長指出，德鹿谷村不僅是南投縣第一個恢復傳統名稱的原鄉村落，更是全國第一個從村名到戶籍、身份證、校名、路名、橋名都一次到位，完成正名的原鄉村落，未來可以成為其它原民部落正名的學習典範。