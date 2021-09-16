星座運勢網站「星座上上簽」分析，處女座、摩羯座、金牛座、水瓶座性格非常固執，認定的事就會堅持到底，不在乎旁人的看法，他們絕不服輸，敢做敢當，雖然有時會顯得很倔強，但往往比他人更容易取得成功。

▍1.處女座

處女座非常理性，職場上總是公事公辦，不會因為個人喜好而影響決策，更不會因為私人情緒拖累工作進度，他們想要什麼就會盡力爭取，認定的事情一定堅持到底，他們一向敢做敢當，不會輕易認輸，雖然有時會讓人覺得他們有些固執，但是這樣的性格注定能成就大業。

▍2.摩羯座

摩羯座性格好勝，要他們認輸簡直是不可能的事，他們太愛面子了，因此不會輕易在他人面前示弱，如果惹到摩羯座，他們就會把固執的脾氣發揮到極致，和對方硬拚到底，就算是自己的錯也絕不主動道歉，畢竟維護自己的尊嚴才是最重要的事。

▍3.金牛座

金牛座很固執，只要認定某件事就不會輕易改變自己的想法，無論再怎麼說服他都沒有用，他們非常堅持個人原則，甚至到了偏執的程度，就算發現是自己的錯誤也依然故我，完全不肯認錯，旁人苦口婆心的勸告他，也起不了什麼作用，他從來不會為了誰改變自己的作風。

▍4.水瓶座

水瓶座總是活在自己的小宇宙裡，根本不在乎旁人的意見，只要認為自己會成功，他們就不會輕易放棄，面對任何困難都能堅持到底，永不屈服。水瓶座在任何時候都想要主導一切，不願意把選擇權讓給別人，脾氣非常倔強，在關鍵時刻總能發揮爆發力，一舉獲得成功。